Государство в дальнейшем будет поддерживать украинцев, которые не могут оплачивать коммунальные услуги, путем предоставления субсидии.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания относительно состояния расчетов населения за жилищно-коммунальные услуги.

— Необходимо разработать комплексное решение, которое позволит погасить уже имеющуюся задолженность. В то же время государство в дальнейшем будет поддерживать тех граждан, кто не может платить за коммунальные услуги, — подчеркнул глава правительства.

В частности, Шмыгаль дал поручение профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий, а также создать инструмент, который поможет населению сверять расчета с поставщиком.

Сейчас субсидии в Украине получает треть домохозяйств.

Всего в Украине 3 млн человек получают субсидии и 1,8 млн льготников. То есть почти 5 млн человек помогает государство.