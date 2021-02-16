Монетизация жилищных субсидий стала реальным фактором экономии ресурсов и стимулом к ​​внедрению энергосберегающих мероприятий. Об этом сегодня во время форума Украина 30: Платежка сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

– Одно дело, когда средства поступают непосредственно поставщику услуги. Тогда люди не заинтересованы в уменьшении потребления, поскольку государство оплатило за тебя определенный объем ресурса. И другого варианта, как его употребить, просто нет. Теперь граждане заинтересованы в том, чтобы потреблять меньше и разницу оставить себе, – говорит он.

95% средств на оплату жилищно-коммунальных услуг украинцы получают наличными. В январе 2021 года граждане страны в среднем получили 2,2 тыс. грн субсидии.

В 2020 году Минсоцполитики адаптировало программу жилищных субсидий под условия карантина. Во избежание скоплений людей в управлениях соцзащиты работала система пролонгации субсидий.

Также правительство изменило алгоритм назначения субсидий для домохозяйств, где экономически активные члены семьи потеряли работу и теперь находятся на учете в центре занятости.

В общем случае для расчета и определения субсидий берут данные за предыдущие два квартала. Однако такой алгоритм, отмечают в правительстве, нельзя применять к тем домохозяйствам, где один из его членов потерял работу.

– Нельзя ориентироваться на доходы 6-месячной давности этого члена домохозяйства, иначе граждане просто не оплатят коммунальные услуги, – отметил заместитель министра социальной политики Украины.

Субсидия в Украине

Треть домохозяйств получает субсидию в Украине для оплаты жилищно-коммунальных услуг. В общем 3 млн человек получают субсидии и 1,8 млн имеют льготы. То есть почти 5 млн человек помогает государство.