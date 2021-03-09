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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Переводы и посылки от 5 тыс. грн: Укрпочта начала принимать е-документы в Дие

Отделение Укрпочты начали принимать электронные документы в мобильном приложении Дия для получения посылок и денежных переводов.

Укрпошта

Речь идет о получении внутренних отправлений с наложенным платежом на сумму от 5 тыс. грн и международных посылок, а также о приеме и выплате почтовых переводов.

До сих пор для получения таких отправлений требовались бумажные копии документов, удостоверяющих личность.

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Как теперь можно получить перевод или посылку:

  • придя в отделение Укрпочты, нужно предоставить номер штрихкода ID-карты или паспорта в приложении Дия;
  • подтвердить передачу е-копий с Дие, которые оператор Укрпочты просканирует за считанные секунды.

В октябре 2020 года такая услуга стала доступной для получения всех внутренних и международных отправлений на сумму до 5 тыс. грн.

Это касалось всех посылок и переводов без наложенного платежа или с наложенным платежом.

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