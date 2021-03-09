Відділення Укрпошти почали приймати електронні документи в мобільному додатку Дії для отримання посилок і грошових переказів.
Йдеться про отримання внутрішніх відправлень із післяплатою на суму від 5 тис. грн та міжнародних посилок, а також про прийом та виплати поштових переказів.
До сьогодні для отримання таких відправлень вимагалися паперові копії документів, що посвідчують особу.
Як тепер можна отримати переказ чи посилку:
- прийшовши до відділення Укрпошти, треба надати номер штрихкоду ID-картки чи закордонного паспорта в додатку Дія;
- підтвердити передачу е-копій з Дії, які оператор Укрпошти просканує за лічені секунди.
У жовтні 2020 року така послуга стала доступною для отримання всіх внутрішніх та міжнародних відправлень на суму до 5 тис. грн.
Це стосувалося всіх посилок і переказів без або з післяплатою.