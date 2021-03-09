Відділення Укрпошти почали приймати електронні документи в мобільному додатку Дії для отримання посилок і грошових переказів.

Йдеться про отримання внутрішніх відправлень із післяплатою на суму від 5 тис. грн та міжнародних посилок, а також про прийом та виплати поштових переказів.

До сьогодні для отримання таких відправлень вимагалися паперові копії документів, що посвідчують особу.

Читайте Як відстежити посилку онлайн на Укрпошті

Як тепер можна отримати переказ чи посилку:

прийшовши до відділення Укрпошти, треба надати номер штрихкоду ID-картки чи закордонного паспорта в додатку Дія;

підтвердити передачу е-копій з Дії, які оператор Укрпошти просканує за лічені секунди.

У жовтні 2020 року така послуга стала доступною для отримання всіх внутрішніх та міжнародних відправлень на суму до 5 тис. грн.

Це стосувалося всіх посилок і переказів без або з післяплатою.