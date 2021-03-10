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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Валентина Летяк |

Строительные услуги онлайн: весной в Дие запустят еще две функции

На портале Дия весной запустят две строительные онлайн-услуги — класса СС2 и СС3 – с целью минимизации коррупции в этой сфере.

Будівництво, іпотека

Перевод строительных услуг в онлайн анонсировало Министерство цифровой трансформации.

— Уже этой весной на портале Дия Минцифра автоматизирует строительные онлайн-услуги класса СС2 и СС3, — говорится в сообщении.

В настоящее время для эффективной работы Единой государственной электронной системы в сфере строительства запущен новый реестр строительной деятельности и Публичный портал системы — платформу с актуальной информацией о зарегистрированных документах.

— Единая электронная система в сфере строительства — ключ к глобальной строительной реформе. Потенциальная экономия благодаря цифровизации сферы равен 734 млн грн в год, согласно исследованию потенциала электронных услуг, — отмечают в Минцифры.

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На сегодняшний день на портале Дия доступны восемь электронных строительных услуг, в частности сообщение о начале подготовительных и строительных работ по объектам класса CC1.

В тестовом режиме уже можно получить услуги для категории объектов СС2 и СС3.

Источник: Министерство цифровой трансформации

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