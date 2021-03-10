Будівельні послуги онлайн: навесні в Дії запустять ще дві функції

На порталі Дія навесні запустять дві будівельні онлайн-послуги – класу СС2 та СС3 – з метою мінімізації корупції у цій сфері.

Переведення будівельних послуг в онлайн анонсувало Міністерство цифрової трансформації.

– Вже цієї весни на порталі Дія Мінцифра автоматизує будівельні онлайн-послуги класу СС2 та СС3, – йдеться у повідомленні.

Нині для ефективної роботи Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва запущено новий реєстр будівельної діяльності та Публічний портал системи – платформу з актуальною інформацією про зареєстровані документи.

– Єдина електронна система у сфері будівництва – ключ до глобальної будівельної реформи. Потенційна економія завдяки цифровізації сфери дорівнює 734 млн грн на рік, згідно з дослідженням потенціалу електронних послуг, – наголошують в Мінцифри.

На сьогодні на порталі Дія доступні вісім електронних будівельних послуг, зокрема повідомлення про початок підготовчих та будівельних робіт щодо об’єктів класу CC1.

У тестовому режимі вже можна отримати послуги для категорії об’єктів СС2 та СС3.