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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубник |

В Раде зарегистрировали законопроект об ограничении импорта электроэнергии из РФ

На сайте Верховной Рады Украины зарегистрировали законопроект, направленный на усиление энергетической безопасности Украины.

верховна рада

В документе №5208 предусматриваются новые правила импорта ряда товаров из РФ.

Что предлагает документ:

  • ввести Кабмина специальные пошлины на импорт дизеля, сжиженного газа, бензина, угля всех марок из России;
  • предоставить право НКРЭКП ограничивать и запрещать импорт электроэнергии из РФ;
  • необходимость энергетических компаний отчитываться, если у них есть кредиты от российских структур на более €10 млн;
  • гарантировать, что собранные от специальной пошлины деньги пойдут на оплату “зеленых” тарифов.
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Документ должна рассмотреть Верховная Рада.

Вывоз ядерного топлива в РФ

Госпредприятие НАЭК Энергоатом, которое является крупнейшим производителем электроэнергии в Украине, с 2021 года больше не будет вывозить отработанное ядерное топливо из атомных электростанций в Россию.

Об этом сообщили в середине февраля.

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Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

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