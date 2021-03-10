На сайте Верховной Рады Украины зарегистрировали законопроект, направленный на усиление энергетической безопасности Украины.

В документе №5208 предусматриваются новые правила импорта ряда товаров из РФ.

Что предлагает документ:

ввести Кабмина специальные пошлины на импорт дизеля, сжиженного газа, бензина, угля всех марок из России;

предоставить право НКРЭКП ограничивать и запрещать импорт электроэнергии из РФ;

необходимость энергетических компаний отчитываться, если у них есть кредиты от российских структур на более €10 млн;

гарантировать, что собранные от специальной пошлины деньги пойдут на оплату “зеленых” тарифов.

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Документ должна рассмотреть Верховная Рада.

Вывоз ядерного топлива в РФ

Госпредприятие НАЭК Энергоатом, которое является крупнейшим производителем электроэнергии в Украине, с 2021 года больше не будет вывозить отработанное ядерное топливо из атомных электростанций в Россию.

Об этом сообщили в середине февраля.

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