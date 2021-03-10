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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубник |

У Раді зареєстрували законопроект про обмеження імпорту електроенергії з РФ

На сайті Верховної Ради України зареєстрували законопроект, спрямований на посилення енергетичної безпеки України.

верховна рада

У документі №5208 передбачаються нові правила імпорту низки товарів з РФ.

Що пропонує документ:

  • запровадити Кабміну спеціальні мита на імпорт дизелю, скрапленого газу, бензину, вугілля всіх марок із Росії;
  • надати право НКРЕКП обмежувати та забороняти імпорт електроенергії з РФ;
  • необхідність енергетичних компаній звітувати, якщо вони мають кредити від російських структур на понад €10 млн;
  • гарантувати, що зібрані від спеціального мита гроші підуть на оплату “зелених” тарифів.
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Документ має розглянути Верховна Рада.

Вивіз ядерного палива до РФ

Держпідприємство НАЕК Енергоатом, яке є найбільшим виробником електроенергії в Україні, з 2021 року більше не вивозитиме відпрацьоване ядерне паливо з атомних електростанцій до Росії.

Про це повідомили у середині лютого.

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Джерело: Верховна Рада

Фото: Dreamstime

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