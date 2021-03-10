На сайті Верховної Ради України зареєстрували законопроект, спрямований на посилення енергетичної безпеки України.

У документі №5208 передбачаються нові правила імпорту низки товарів з РФ.

Що пропонує документ:

запровадити Кабміну спеціальні мита на імпорт дизелю, скрапленого газу, бензину, вугілля всіх марок із Росії;

надати право НКРЕКП обмежувати та забороняти імпорт електроенергії з РФ;

необхідність енергетичних компаній звітувати, якщо вони мають кредити від російських структур на понад €10 млн;

гарантувати, що зібрані від спеціального мита гроші підуть на оплату “зелених” тарифів.

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Документ має розглянути Верховна Рада.

Вивіз ядерного палива до РФ

Держпідприємство НАЕК Енергоатом, яке є найбільшим виробником електроенергії в Україні, з 2021 року більше не вивозитиме відпрацьоване ядерне паливо з атомних електростанцій до Росії.

Про це повідомили у середині лютого.

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