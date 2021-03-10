На засіданні 10 березня Кабмін ухвалив постанову, якою вносяться зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Зокрема йдеться про доповнення переліку новими позиціями задля контролю протидії незаконному обігу цих речовин.

У першому списку – майже 20 нових позицій, у другому – близько 40.

Повний список оприлюднив у соцмережі нардеп Олексій Гончаренко.

Кабмін доповнив перелік наркотичних засобів

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У вересні 2020 року Верховна Рада підтримали легалізацію дистанційної торгівлі ліками, проголосувавши за відповідні зміни до закону Про лікарські засоби.

Згідно з документом, через інтернет заборонена реалізація засобів, на які має бути ліцензія на діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також сильнодіючими, отруйними, радіоактивними та імунобіологічними лікарськими засобами, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади.