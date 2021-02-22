В Раде хотят запретить продажу лекарств детям до 14 лет

В Верховной Раде готовят два законопроекта об ограничении продажи лекарств детям до 14 лет.

Ограничения хотят ввести в связи с ростом показателей детских самоубийств в начале 2021 года.

Председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что первый законопроект касается запрета продажи лекарственных средств лицам до 14 лет. В случае возникновения сомнения относительно возраста покупателя, продавец должен попросить его показать паспорт.

В то же время второй проект закона предусматривает наказание для людей, которые нарушают закон о продаже лекарств для несовершеннолетних в виде штрафа от 102 грн до 425 грн. За повторное нарушение — от 425 до 1 190 грн.

По словам нардепа, именно вредоносный контент из некоторых соцсетей и онлайн-игр подталкивает детей к необдуманным и опасным действиям.

Также Радуцкий подчеркнул, что для защиты жизни и здоровья детей нужен полноценный комплексный подход, включающий разъяснительную работу с детьми и их родителями, соцрекламу, а также работу соцработников.

Возможно, стоит ввести санкции против информационных платформ, которые не хотят или не могут защищать пользователей от деструктивного контента, — добавил он.

Недавно в Боярке две школьницы выпили по 40 таблеток Дротаверина. Одна из них умерла, а другая находится в медицинском учреждении.

Похожие случаи произошли в Умани и Киеве.

Источник: Михаил Радуцкий