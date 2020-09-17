258 народных депутатов на заседании 17 сентября поддержали легализацию дистанционной торговли лекарствами, проголосовав во втором чтении за законопроект №3615-1, которым вносятся изменения в закон О лекарственных средствах.

В документе прописаны требования к субъектам розничной торговли, реализующих лекарства через интернет.

В частности, запрещается онлайн-торговля лекарственными средствами, которые отпускаются только по рецептам врачей.

Кроме того, запрещена реализация через интернет средств, на которые должна быть лицензия на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также сильнодействующими, ядовитыми, радиоактивными и иммунобиологическими лекарственными средствами, перечень которых определяется центральным органом исполнительной власти.

Оптовая дистанционная торговля также под запретом.

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В первом чтении законопроект №3615-1 Верховная Рада приняла 14 июля 2020.

В Украине с 2011 года действовал запрет на онлайн-торговлю лекарствами, хотя в ЕС такая торговля регулируется законом и предусматривает получение аптеками специальной лицензии.

В то же время, покупая медпрепараты в интернете, стоит быть очень осторожными, поскольку, по данным ВОЗ, 10% лекарств в развивающихся странах, в частности в Украине, — поддельные.