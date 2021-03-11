СБУ поручили выяснить обстоятельства подписания в 2010 году соглашения об условиях пребывания Черноморского флота РФ в Крыму.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга 11 марта по итогам заседания. СБУ должна выяснить обстоятельства голосования в Верховной Раде за Харьковские соглашения 27 апреля 2010 года.

— Харьковские соглашения ратифицировали очень быстро, через четыре дня после подписания. Голосовало много интересных персонажей, которые продолжают оставаться в политике, — отметил Данилов.

По словам Данилова, СБУ также может открыть уголовное производство по статье 111 УК Украины (Государственная измена) относительно некоторых депутатов Верховной Рады VI созыва за голосование о пребывании Черноморского флота Российской Федерации в Крыму в 2010 году.

— Следствие того голосования – оккупированный Крым и большие проблемы в Донецкой и Луганской областях, — добавил Данилов.

Харьковские соглашения

21 апреля 2010 года в Харькове президенты Украины и России подписали соглашение. Согласно документу, срок пребывания Черноморского флота РФ продлили на 25 лет. Эти действия совершили якобы для того, чтобы получить природный газ по сниженной цене. Однако, по данным ГБР, на самом деле Российская Федерация впоследствии дважды искусственно завысила цену перед подписанием соглашений.

В 2014 году военнослужащие Черноморского флота Российской Федерации совместно с другими подразделениями Вооруженных сил РФ оккупировали Крым. Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России.

Ситуация на Донбассе

10 марта Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 125 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки. В Донецкой области обнаружили 105 нарушений со стороны российских вооруженных формирований, в частности 83 взрыва неопределенного происхождения. Почти ежедневно ОБСЕ фиксирует такие многочисленные нарушения, которые начались после оккупации территории на востоке Украины.

В ООН также обеспокоены количеством жертв на Донбассе среди мирного населения. В частности, в период 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года на Донбассе на минах и других взрывоопасных предметах подорвались восемь человек, 28 людей получили ранения, еще трое пострадали в результате боевых действий на востоке Украины.