СБУ доручили з’ясувати обставини підписання у 2010 році угоди про умови перебування Чорноморського флоту РФ в Криму.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу 11 березня за підсумками засідання. СБУ має з’ясувати обставини голосування у Верховній Раді за Харківські угоди 27 квітня 2010 року.

— Харківські угоди ратифікували дуже швидко, за чотири дні після підписання. Голосувало багато цікавих персонажів, які продовжують залишатися в політиці, — зазначив Данилов.

За словами Данилова, СБУ також може відкрити кримінальне провадження за статтею 111 КК України (Державна зрада) щодо деяких депутатів Верховної Ради VI скликання за голосування про перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму у 2010 році.

– Наслідок того голосування – окупований Крим та великі проблеми у Донецькій та Луганській областях, – додав Данілов.

Харківські угоди

21 квітня 2010 року в Харкові президенти України та Росії підписали угоду. Згідно з документом, термін перебування Чорноморського флоту РФ продовжили на 25 років. Ці дії вчинили нібито для того, щоб отримати природний газ за зниженою ціною. Однак, за даними ДБР, насправді Російська Федерація згодом двічі штучно завищила ціну перед підписанням угод.

У 2014 році військовослужбовці Чорноморського флоту Російської Федерації разом з іншими підрозділами Збройних сил РФ окупували Крим. Міжнародні організації визнали окупацію Криму незаконною та засудили дії Росії.