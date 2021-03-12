Международное рейтинговое агентство Moody’s позитивно оценило приобретение контрольного пакета акций ЧАО Шахтоуправление Покровское горно-металлургической группой Метинвест.

Согласно кредитному обзору Moody’s от 11 марта текущего года, сделка является позитивной для кредитного рейтинга Метинвеста.

Установление контроля над крупнейшим в Украине производителем коксующего угля позволит группе достичь самообеспечения коксующимся углем до 90-100% потребностей с 46% в 2020 году.

— Прогнозируемая долговая нагрузка компании после консолидации приобретенного бизнеса, вероятно, останется в целом неизменной, поддерживается восстановлением мировых цен на сталь и коксующийся уголь, — констатируется в обзоре.

Как сообщалось, Metinvest B.V. установила контроль над ЧАО Шахтоуправление Покровское, миноритарием которого группа стала в 2018 году.

При этом группа Метинвест стала (прямо и косвенно) владельцем 67,28% УК ЧАО Шахтоуправление Покровское.

В 2019-2020 годах, принимая во внимание потенциальную интеграцию с Метинвестом, Покровская угольная группа реструктурировала значительную часть своих кредитов и займов.

По состоянию на 31 декабря 2020 года, внешняя задолженность ПУГ составила $535 млн. В основном это реструктурированная кредитная линия на сумму $480 млн со сроком погашения в 2030 году.

Фото: ЧАО Покровское