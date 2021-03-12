Міжнародне рейтингове агентство Moody’s позитивно оцінило придбання контрольного пакету акцій ПрАТ Шахтоуправління Покровське гірничо-металургійною групою Метінвест.

Згідно з кредитним оглядом Moody’s від 11 березня поточного року, угода є позитивною для кредитного рейтингу Метінвесту.

Встановлення контролю над найбільшим в Україні виробником коксівного вугілля дозволить групі досягти самозабезпечення коксівним вугіллям до 90-100% потреб з 46% у 2020 році.

– Прогнозоване боргове навантаження компанії після консолідації придбаного бізнесу, ймовірно, залишиться в цілому незмінним, підтримується відновленням світових цін на сталь і вугілля, що коксується, – констатується в огляді.

Як повідомлялося, Metinvest B.V. встановив контроль над ПрАТ Шахтоуправління Покровське, міноритарієм якого група стала в 2018 році.

При цьому група Метінвест стала (прямо і побічно) власником 67,28% КК ПрАТ Шахтоуправління Покровське.

У 2019-2020 роках, з огляду на потенційну інтеграцію з Метінвестом, Покровська вугільна група реструктурувала значну частину своїх кредитів і позик.

Станом на 31 грудня 2020 року, зовнішня заборгованість ПВГ склала $535 млн. В основному це реструктурована кредитна лінія на суму $480 млн з терміном погашення у 2030 році.

Фото: ПрАТ Покровське