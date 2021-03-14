Прощеное воскресенье — это последнее воскресенье перед Великим постом, который начинается 15 марта и продлится до Пасхи.

Также в этот день завершается Масленица 2020. По этому случаю сжигают чучело, символизирующее злые силы зимы.

В Прощеное воскресенье нужно отпустить все обиды, попросить прощения у родных, близких, друзей, коллег, если сознательно или бессознательно могли их обидеть.

Лучшие СМС-поздравления с Прощеным воскресеньем собрали Факты ICTV.

Просить прощения в Прощеное воскресенье –

Так давно заведено в нашей Украине,

Простите меня, когда я чем-то согрешил,

Простите меня, а я вас уже давно простил.

***

В день воскресенья ты прости,

Удачи я тебе желаю,

Желаю я вперед идти

И все исполнится, я знаю!

***

Нам Бог велел обиды забывать,

И я тебя сейчас за все прощаю.

Прости меня и ты, чтобы нам снова

Дружить, как раньше, я об этом мечтаю.

***

Пусть в душе прольется свет,

Я вам искренне желаю,

Чтоб услышали в ответ:

Бог простит и я прощаю!

***

В Прощеное воскресенье

У тебя прошу прощения.

Ты прости и улыбнись,

Пусть добрее станет жизнь!

Когда начинается Великий пост 2021

Великий пост всегда начинается в разное время и является самым строгим. Он приурочен к Светлому Христову Воскресению — главному событию в церковном календаре.

В 2021 году Великий пост начинается 15 марта и продлится до 1 мая. Христиане верят, что, соблюдая правила приема пищи во время поста, можно стать ближе к Богу.

В течение 48 дней поста, чтобы очиститься от грехов и подготовить свою душу к светлому празднику, необходимо отказаться от определенных продуктов, развлечений и удовольствий, посвящая много времени самопознанию и молитвам.