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Факты / Украина / Общество
Лілія Стрілець |

СМС-поздравления с Прощеным воскресеньем

Прощеное воскресенье — это последнее воскресенье перед Великим постом, который начинается 15 марта и продлится до Пасхи.

Свічки

Также в этот день завершается Масленица 2020. По этому случаю сжигают чучело, символизирующее злые силы зимы.

В Прощеное воскресенье нужно отпустить все обиды, попросить прощения у родных, близких, друзей, коллег, если сознательно или бессознательно могли их обидеть.

Лучшие СМС-поздравления с Прощеным воскресеньем собрали Факты ICTV.

Просить прощения в Прощеное воскресенье –
Так давно заведено в нашей Украине,
Простите меня, когда я чем-то согрешил,
Простите меня, а я вас уже давно простил.

***

В день воскресенья ты прости,
Удачи я тебе желаю,
Желаю я вперед идти
И все исполнится, я знаю!

***

Нам Бог велел обиды забывать,
И я тебя сейчас за все прощаю.
Прости меня и ты, чтобы нам снова
Дружить, как раньше, я об этом мечтаю.

***

Пусть в душе прольется свет,
Я вам искренне желаю,
Чтоб услышали в ответ:
Бог простит и я прощаю!

***

В Прощеное воскресенье
У тебя прошу прощения.
Ты прости и улыбнись,
Пусть добрее станет жизнь!

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Масленица и начало Великого поста: церковный календарь на март 2021

Когда начинается Великий пост 2021

Великий пост всегда начинается в разное время и является самым строгим. Он приурочен к Светлому Христову Воскресению — главному событию в церковном календаре.

В 2021 году Великий пост начинается 15 марта и продлится до 1 мая. Христиане верят, что, соблюдая правила приема пищи во время поста, можно стать ближе к Богу.

В течение 48 дней поста, чтобы очиститься от грехов и подготовить свою душу к светлому празднику, необходимо отказаться от определенных продуктов, развлечений и удовольствий, посвящая много времени самопознанию и молитвам.

Фото: Pexels

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