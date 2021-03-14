Прощена неділя – це остання неділя перед Великим постом, який починається 15 березня і триватиме до Великодня.

Також у цей день завершується Масляна 2020. З цієї нагоди спалюють опудало, що символізує злі сили зими.

У Прощену неділю потрібно відпустити всі образи, попросити пробачення у рідних, близьких, друзів, колег, якщо свідомо чи несвідомо могли їх образити.

Кращі СМС-привітання з Прощеною неділею зібрали Факти ICTV.

Просити пробачення в Прощену неділю –

Так давно заведено в нашій Україні,

Простіть мене, коли я чимось зогрішив,

Простіть мене, а я вас вже давно простив.

***

У день неділі ти прости,

Удачи я тобі бажаю,

Бажаю я вперед йти

І все здійсниться, я знаю!

***

Нам Бог велів образи забувати,

Та я тебе зараз за все прощаю.

Прости мене і ти, щоб нам знову

Дружити, як раніше, я про те мрію.

***

Нехай в душі проллється світло,

Я вам щиро бажаю,

Щоб почули у відповідь:

Бог простить і я прощаю!

***

Просити прощення в неділю

Так у нас заведено.

Вибачте нас, коли згрішили,

А ми пробачили вас давно.

Коли починається Великий піст 2021

Великий піст завжди починається в різний час і є найсуворішим. Він приурочений до Світлого Христового Воскресіння – головної події в церковному календарі.

У 2021 році Великий піст починається 15 березня і триватиме до 1 травня. Християни вірять, що, дотримуючись правил прийому їжі під час посту, можна стати ближчим до Бога.

Протягом 48 днів посту, щоб очиститися від гріхів та підготувати свою душу до світлого свята, необхідно відмовитися від певних продуктів, розваг та задоволень, присвячуючи багато часу самопізнанню та молитвам.