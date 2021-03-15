По состоянию на утро понедельника, 15 марта, в Украине выявлено всего 1 467 548 случаев коронавируса.
За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилась еще у 6 792 человек, из которых госпитализированы — 2 497.
За минувшие сутки выздоровели более 3,4 тыс. пациентов, летальных случаев — 130.
За вчера более 27 тыс. человек сделали тестирование на коронавирус.
Всего за все время пандемии в Украине:
- выздоровели — 1 226 007;
- летальных случаев — 28 433.
Наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.
Коронавирус в Украине:
- м. Киев — 313 случаев;
- Винницкая область — 426 случаев;
- Волынская область — 129 случаев;
- Днепропетровская область — 439 случаев;
- Донецкая область — 85 случаев;
- Житомирская область — 778 случаев;
- Закарпатская — 333 случая;
- Запорожская область — 61 случай;
- Ивано-Франковская область — 330 случаев;
- Киевская область — 464 случая;
- Кировоградская область — 10 случаев;
- Луганская — 19 случаев;
- Львовская область — 552 случая;
- Николаевская область — 310 случаев;
- Одесская область — 407 случаев;
- Полтавская область — 165 случаев;
- Ровенская область — 111 случаев;
- Сумская область — 197 случаев;
- Тернопольская область — 274 случая;
- Харьковская область — 373 случая;
- Херсонская область — 53 случая;
- Хмельницкая область — 329 случаев;
- Черкасская область — 144 случая;
- Черновицкая область — 396 случаев;
- Черниговская область — 94 случая.
Вакцинация в Украине
Как сообщал Минздрав, вакцинация в Украине началась 24 февраля. Днем ранее было получено 500 тыс. доз вакцины Covishield от компании AstraZeneca.
Первоначально прививки начали получать медработники, однако уже 1 марта Максим Степанов официально разрешил прививать граждан неиспользованными дозами вакцины от Covid-19.
12 марта Виктор Ляшко объявил полный список лиц, которые могут вакцинироваться вне очереди.
Это касается народных депутатов, участников боевых действий на Донбассе, общественных и религиозных деятелей.