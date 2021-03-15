По состоянию на утро понедельника, 15 марта, в Украине выявлено всего 1 467 548 случаев коронавируса.

За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилась еще у 6 792 человек, из которых госпитализированы — 2 497.

За минувшие сутки выздоровели более 3,4 тыс. пациентов, летальных случаев — 130.

За вчера более 27 тыс. человек сделали тестирование на коронавирус.

Всего за все время пандемии в Украине:

выздоровели — 1 226 007;

летальных случаев — 28 433.

Наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.

Коронавирус в Украине:

м. Киев — 313 случаев;

Винницкая область — 426 случаев;

Волынская область — 129 случаев;

Днепропетровская область — 439 случаев;

Донецкая область — 85 случаев;

Житомирская область — 778 случаев;

Закарпатская — 333 случая;

Запорожская область — 61 случай;

Ивано-Франковская область — 330 случаев;

Киевская область — 464 случая;

Кировоградская область — 10 случаев;

Луганская — 19 случаев;

Львовская область — 552 случая;

Николаевская область — 310 случаев;

Одесская область — 407 случаев;

Полтавская область — 165 случаев;

Ровенская область — 111 случаев;

Сумская область — 197 случаев;

Тернопольская область — 274 случая;

Харьковская область — 373 случая;

Херсонская область — 53 случая;

Хмельницкая область — 329 случаев;

Черкасская область — 144 случая;

Черновицкая область — 396 случаев;

Черниговская область — 94 случая.

Вакцинация в Украине

Как сообщал Минздрав, вакцинация в Украине началась 24 февраля. Днем ранее было получено 500 тыс. доз вакцины Covishield от компании AstraZeneca.

Первоначально прививки начали получать медработники, однако уже 1 марта Максим Степанов официально разрешил прививать граждан неиспользованными дозами вакцины от Covid-19.

12 марта Виктор Ляшко объявил полный список лиц, которые могут вакцинироваться вне очереди.

Это касается народных депутатов, участников боевых действий на Донбассе, общественных и религиозных деятелей.