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Факты / Украина
Марія Степанюк |

6 792 больных за сутки, более 3 тыс. выздоровели: статистика Covid-19 в Украине

По состоянию на утро понедельника, 15 марта, в Украине выявлено всего 1 467 548 случаев коронавируса.

люди в масках

За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилась еще у 6 792 человек, из которых госпитализированы — 2 497.

За минувшие сутки выздоровели более 3,4 тыс. пациентов, летальных случаев — 130.

За вчера более 27 тыс. человек сделали тестирование на коронавирус.

Всего за все время пандемии в Украине:

  • выздоровели — 1 226 007;
  • летальных случаев — 28 433.

Наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.

Коронавирус в Украине:

  • м. Киев — 313 случаев;
  • Винницкая область — 426 случаев;
  • Волынская область — 129 случаев;
  • Днепропетровская область — 439 случаев;
  • Донецкая область — 85 случаев;
  • Житомирская область — 778 случаев;
  • Закарпатская — 333 случая;
  • Запорожская область — 61 случай;
  • Ивано-Франковская область — 330 случаев;
  • Киевская область — 464 случая;
  • Кировоградская область — 10 случаев;
  • Луганская — 19 случаев;
  • Львовская область — 552 случая;
  • Николаевская область — 310 случаев;
  • Одесская область — 407 случаев;
  • Полтавская область — 165 случаев;
  • Ровенская область — 111 случаев;
  • Сумская область — 197 случаев;
  • Тернопольская область — 274 случая;
  • Харьковская область — 373 случая;
  • Херсонская область — 53 случая;
  • Хмельницкая область — 329 случаев;
  • Черкасская область — 144 случая;
  • Черновицкая область — 396 случаев;
  • Черниговская область — 94 случая.

Вакцинация в Украине

Как сообщал Минздрав, вакцинация в Украине началась 24 февраля. Днем ранее было получено 500 тыс. доз вакцины Covishield от компании AstraZeneca.

Первоначально прививки начали получать медработники, однако уже 1 марта Максим Степанов официально разрешил прививать граждан неиспользованными дозами вакцины от Covid-19.

12 марта Виктор Ляшко объявил полный список лиц, которые могут вакцинироваться вне очереди.

Это касается народных депутатов, участников боевых действий на Донбассе, общественных и религиозных деятелей.

Фото: Depositphotos

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