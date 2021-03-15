Станом на ранок понеділок, 15 березня, в Україні виявили загалом 1 467 548 випадків коронавірусу.

За останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще у 6 792 осіб, з яких госпіталізували – 2 497.

За минуло добу одужали понад 3,4 тис. пацієнтів, летальних випадків – 130.

За вчора понад 27 тис. осіб зробили тестування на коронавірус.

Загалом за весь час пандемії в Україні:

одужало – 1 226 007;

летальних випадків – 28 433.

Найбільша кількість підтверджених випадків інфікування зареєстрована у Житомирській (778), Львівській (552), Київській (464), Дніпропетровській (439) та Вінницькій (426) областях.

Коронавірус в Україні:

м. Київ – 313 випадків;

Вінницька область – 426 випадків;

Волинська область – 129 випадків;

Дніпропетровська область – 439 випадків;

Донецька область – 85 випадків;

Житомирська область – 778 випадків;

Закарпатська – 333 випадки;

Запорізька область – 61 випадок;

Івано-Франківська область – 330 випадків;

Київська область – 464 випадки;

Кіровоградська область – 10 випадків;

Луганська – 19 випадків;

Львівська область – 552 випадки;

Миколаївська область – 310 випадків;

Одеська область – 407 випадків;

Полтавська область – 165 випадків;

Рівненська область – 111 випадків;

Сумська область – 197 випадків;

Тернопільська область – 274 випадки;

Харківська область – 373 випадки;

Херсонська область – 53 випадки;

Хмельницька область – 329 випадків;

Черкаська область – 144 випадки;

Чернівецька область – 396 випадків;

Чернігівська область – 94 випадки.

Вакцинація в Україні

Як повідомляло МОЗ, вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. За день до того було отримано 500 тис. доз вакцини Covishield від компанії AstraZeneca.

12 березня Віктор Ляшко оголосив повний список осіб, які можуть вакцинуватися позачергово.

Це стосується народних депутатів, учасників бойових дій на Донбасі, громадських і релігійних діячів.