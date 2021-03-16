Динамика средних цен на топливо с ноября 2020 года по март 2021 года неутешительна: 95-А уже не 24 грн, а более 28 грн за литр, дизель тоже вырос до 28 грн. Стремительно взлетела и стоимость автогаза почти на 3 грн.

На подорожание сразу отреагировали таксофирмы и общественный транспорт. Проезда на междугородных и в пригородных маршрутах вырос на несколько гривен. А киевские таксисты подсчитали, что им нужно потратить на бензин за месяц более 4 тыс. грн.

В правительстве даже обратились в Антимонопольный комитет проверить вероятность картельного сговора сетей АЗС. Однако мало кто верит в то, что это даст какой-то результат.

Также Украина чрезвычайно зависима от импорта энергоресурсов — 85% бензина и дизтоплива к нам завозятся. В частности из России и Беларуси.

Кроме того, на рост стоимости нефти повлияли очередные атаки хуситов Йемена на ресурсные объекты Саудовской Аравии. Поддерживаемые Ираном боевики нанесли удары дронами с бомбами и баллистическими ракетами по нефтехранилища саудитов в порту Рас-Таннир на Персидском заливе.

Еще одна причина стремительного роста стоимости нефти — попытка правительств западных стран залить экономику деньгами. Чтобы спасти бизнес во время коронакризиса.

Так на этой неделе администрация Байдена приняла безпрецедентную программу спасения американской экономики и выделила на это $1,7 трлн.

Но главной из причин нестабильности топлива являются нефтяные отношения Саудовской Аравии и России. Бесспорно Москва использует энергоресурсы, как геополитическое оружие. И это давно не секрет. Однако саудиты тоже непростые противники. А обострение отношений России и США может сыграть только на руку Саудовской Аравии.

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Также эксперты прогнозируют, что сейчас последний цикл подорожания нефти. Но пока, как геополитические нефтяные сюрпризы, так и игры монополистов внутри Украины, могут создать эффект ценового домино. К тому же посевная не за горами и фермеры уже возводят неутешительный дебет с кредитом.

К тому же по оценкам экспертов, пика стоимости бензин еще не достиг и на автозаправках стоит ожидать увеличения цен на гривну-полторы в ближайшее время.

Также один из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов Wexler прекращает поставки российского дизтоплива в Украине.