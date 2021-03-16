Как подорожание нефти повлияет на цены на бензин в Украине

Год назад в мире произошел один из крупнейших обвалов цен на нефть. Из-за падении спрос за баррель черного золота давали в пределах 28 долларов и даже меньше.

Но сейчас, на фоне прогнозов о экономическом восстановлении, нефть уверенно отвоевывает утраченные позиции. Баррель стоит почти $70.

Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует стремительный рост экономики. Все благодаря вакцинации. Ожидается, что ВВП вырастет более чем 5,5%, а к середине 2021 года мировое производство достигнет уровня, который был до пандемии

Прогноз для Украины — чуть более сдержанный, но тоже положительный: плюс 4%.

— Это американские глобальные банки говорят, это говорят мировые финансовые институты и украинские инвестиционные банки. Поэтому рост в пределах 4-5% вполне реалистичен, так же, как и рост мировой экономики, — заверил инвестбанкир Dragon Capital Сергей Фурса.

Поэтому похоже, что период дешевых энергоресурсов подходит к концу. Для потребителей это новость трудно назвать приятной. Но для экономики в целом — это хорошо, говорят эксперты. Ведь мировая энергетика наконец получила шанс выйти из затяжного кризиса.

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Прошлый год для нефтегазовой отрасли стал едва ли не самым сложным в истории.

Восстановление мирового спроса на энергоресурсы поможет избежать нового топливного кризиса в будущем, надеятся эксперты. А потребителям природного газа советуют экономить на долгосрочных ценовых предложениях.

Благодаря фиксированной годовой цене газа, потребителям не будут страшны любые сезонные колебания. Так, в прошлом году выиграли те, кто еще летом купил голубое топливо на весь зимний сезон.

Как в Украине выросли цены на топливо за год

За год в Украине подорожали все виды горючего в среднем на 2,5%.

По данным Госстата, в феврале 2021 года, по сравнению с февралем 2020-го, цена на бензин А-92 была на 2,6% выше и в среднем по Украине составляла 26,07 грн за 1 л.

Подробнее о том, как в Украине вырасти цены на топливо за год, читайте в материале Фактов ICTV.

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