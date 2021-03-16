Динаміка середніх цін на пальне з листопада 2020 року по березень 2021 року невтішна: 95-А уже не 24 грн, а понад 28 грн за літр, дизель теж зріс до 28 грн. Стрімко злетіла й вартість автогазу майже на 3 грн.

На подорожчання одразу відреагували таксофірми та громадський транспорт. Проїзду на міжміських та у приміських маршрутах зріс на кілька гривень. А київські таксисти підрахували, що їм потрібно витратити на бензин за місяць понад 4 тис. грн.

В уряді навіть звернулись до Антимонопольного комітету перевірити ймовірність картельної змови мереж АЗС. Проте мало хто вірить у те, що це дасть якийсь результат.

Також Україна надзвичайно залежна від імпорту енергоресурсів – 85 % бензину та дизпалива до нас завозяться. Зокрема з Росії та Білорусі.

Окрім того, на зростання вартості нафти вплинули чергові атаки хуситів Ємену на ресурсні об’єкти Саудівської Аравії. Підтримувані Іраном бойовики завдали ударів дронами з бомбами та балістичними ракетами по нафтосховищу саудитів у порту Рас-Таннір на Перській затоці.

Ще одна причина стрімкого зростання вартості нафти – намагання урядів західних країн залити економіку грошима. Щоб врятувати бізнес під час коронакризи.

Так цього тижня адміністрація Байдена ухвалила безпрецедентну програму порятунку американської економіки і виділила на це $1,7 трлн.

Та головною із причин нестабільності палива є нафтові стосунки Саудівської Аравії та Росії. Безперечно Москва використовує енергоресурси, як геополітичну зброю. І це давно не секрет. Проте саудити теж непрості противники. А загострення стосунків Росії та США може зіграти лише на руку Саудівській Аравії.

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Також експерти прогнозують, що зараз останній цикл подорожчання нафти. Але поки, як геополітичні нафтові сюрпризи, так і ігри монополістів всередині України, можуть створити ефект цінового доміно. До того ж посівна не за горами і фермери вже зводять невтішний дебет з кредитом.

До того ж за оцінками експертів, піку вартість бензину ще не досягла і на автозаправках варто чекати збільшення цін на гривню-півтори вже найближчим часом.

Також один з найбільших постачальників світлих нафтопродуктів Wexler припиняє поставки російського дизпалива в Україну.