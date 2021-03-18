Васильковский районный суд Киевской области оправдал Бывшего народного депутата Сергея Пашинского, который устроил стрельбу, в результате которой был ранен человек.

Согласно решению суда, обвинение не смогло доказать вину экс-нардепа. Поэтому Сергею Пашинскому даже вернули его пистолет марки Glock 19.

Хотя прокуроры просили у суда приговор, предусматривающий лишение свободы на семь лет. Сам обвиняемый говорил, что прокуратура сфальсифицировала обвинения против него.

Дело Пашинского

Конфликт между Сергеем Пашинским и жителем Васильковского района Вячеславом Химикусом возник еще в 2016 году. Согласно информации следствия, экс-нардеп выстрелил в мужчину из пистолета марки Glock 19, в результате чего тот получил ранение.

Пашинский заявил, что потерпевший ударил его бутылкой по голове, поэтому он был вынужден стрелять.

Тогда у пострадавшего был огнестрельный осколчатый перелом бедренной кости левой ноги. После травмы он получил инвалидность.

Источник: Ґрати