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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Суд оправдал экс-нардепа Пашинского по делу о стрельбе

Васильковский районный суд Киевской области оправдал Бывшего народного депутата Сергея Пашинского, который устроил стрельбу, в результате которой был ранен человек.

сергій пашинський

Согласно решению суда, обвинение не смогло доказать вину экс-нардепа. Поэтому Сергею Пашинскому даже вернули его пистолет марки Glock 19.

Хотя прокуроры просили у суда приговор, предусматривающий лишение свободы на семь лет. Сам обвиняемый говорил, что прокуратура сфальсифицировала обвинения против него.

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Дело Пашинского

Конфликт между Сергеем Пашинским и жителем Васильковского района Вячеславом Химикусом возник еще в 2016 году. Согласно информации следствия, экс-нардеп выстрелил в мужчину из пистолета марки Glock 19, в результате чего тот получил ранение.

Пашинский заявил, что потерпевший ударил его бутылкой по голове, поэтому он был вынужден стрелять.

Тогда у пострадавшего был огнестрельный осколчатый перелом бедренной кости левой ноги. После травмы он получил инвалидность.

Источник: Ґрати

Фото: УНИАН

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