Васильківський районний суд Київської області виправдав колишнього народного депутата Сергія Пашинського, який влаштував стрілянину, в результаті якої була поранена людина.

Згідно з рішенням суду, обвинувачення не змогло довести провину екс-нардепа. Тому Сергієві Пашинському навіть повернули його пістолет марки Glock 19.

Хоча прокурори просили у суду вирок, який передбачав позбавлення волі на сім років. Сам обвинувачуваний говорив, що прокуратура сфальсифікувала звинувачення проти нього.

Справа Пашинського

Конфлікт між Сергієм Пашинським і жителем Васильківського району В’ячеславом Хімікусом виник ще у 2016 році. Згідно з інформацією слідства, екс-нардеп вистрілив у чоловіка з пістолета марки Glock 19, унаслідок чого той отримав поранення.

Пашинський заявив, що потерпілий вдарив його пляшкою по голові, тому він був змушений стріляти.

Тоді у постраждалого був вогнепальний осколковий перелом стегнової кістки лівої ноги. Після травми він отримав інвалідність.

Джерело: Ґрати