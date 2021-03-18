За “языковую” карту без Крыма: против Рабиновича возбудили уголовное дело

Против народного депутата ОПЗЖ Вадима Рабиновича возбуждено уголовное дело.

Об этом в своем Facebook сообщила депутат партии Голос Соломия Бобровская. Накануне с соответствующим иском она обратилась в Офис генпрокурора.

Соломия Бобровская отметила, что причиной открытия уголовного производства в отношении Рабиновича стала так называемая языковая карта Украины без Крыма и с “ЛНР / ДНР”.

— Помните, как он опубликовал карту Украины без Крыма, да еще и с пометками “лднр”? Ту самую, где снова манипулятивно поставлен языковой вопрос. Ни один гражданин Украины, тем более выбран народный депутат не может ставить под сомнение территориальную целостность Украины, — говорится в сообщении.

Также депутат партии Голос предупредила, что Рабиновичу “лучше не заигрываться в сепаратизм”, вспомнив, что он уже находился в местах лишения свободы.

— Буду следить за этим делом и надеюсь, суд и правоохранительные органы примеру последуют работу СНБО по обнаглевшей пятой колонны, — добавила депутат.

В Офисе генпрокурора подтвердили, что уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное лицом, которое является представителем власти) УК Украины.

“Языковая” карта Рабиновича

Народный депутат ОПЗЖ Вадим Рабинович 1 марта выложил в Facebook так называемую языковую карту Украины.

Карта “На каком языке говорит незалежная” якобы показывает, каким языком пользуются украинцы в быту, в зависимости от области проживания.

Тогда Рабинович сослался на Киевский национальный лингвистический университет, однако в пресс-службе университета подчеркнули, что опубликованная нардепом информация является фейковой.

Из-за жесткой критики и негодования пользователей соцсети депутат удалил свой пост.

Источник: Соломия Бобровская