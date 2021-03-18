За “мовну” карту без Криму: проти Рабіновича відкрили кримінальну справу

Проти народного депутата ОПЗЖ Вадима Рабіновича відкрито кримінальну справу.

Про це у своєму Facebook повідомила депутат партії Голос Соломія Бобровська. Напередодні з відповідним позовом вона звернулася до Офісу генпрокурора.

Соломія Бобровська зазначила, що причиною відкриття кримінального провадження щодо Рабіновича стала так звана мовна карта України без Криму і з “ЛНР/ДНР”.

– Пам’ятаєте, як він виклав мапу України без Криму, та ще й з позначками “лднр”? Ту саму, де знову маніпулятивно поставили мовне питання. Жоден громадянин України, тим паче обраний народний депутат не може ставити під сумнів територіальну цілісність України, – йдеться у повідомленні.

Також депутат партії Голос попередила, що Рабіновичу “краще не заграватися в сепаратизм”, пригадавши, що він вже перебував у місцях позбавлення волі.

– Буду пильнувати за цією справою і надіюсь, суд і правоохоронні органи візьмуть за приклад роботу РНБО щодо знахабнілої п’ятої колони, – додала депутат.

В Офісі генпрокурора підтвердили, що кримінальну справу відкрито за ч.2 ст.110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене особою, яка є представником влади) КК України.

“Мовна” карта Рабіновича

Народний депутат ОПЗЖ Вадим Рабінович 1 березня виклав у Facebook так звану мовну карту України.

Карта з заголовком “На якій мові говорить незалежна” нібито демонструє, яку мову використовують українці у побуті, залежно від області проживання.

Тоді Рабінович послався на Київський національний лінгвістичний університет, проте в прес-службі університету підкреслили, що опублікована нардепом інформація – фейк.

Через шквал критики та обурення користувачів соцмережі депутат видалив свій допис.

Джерело: Соломія Бобровська