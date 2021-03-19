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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Янукович, Табачник и Поклонская: СНБО ввел новые санкции

Совет национальной безопасности и обороны ввел новые санкции против ряда экс-чиновников, в частности Виктора Януковича и Николая Азарова.

Янукович і Азаров

Также под санкции СНБО попали такие экс-чиновники:

  • Павел Лебедев — экс-министр обороны;
  • Виктор Пошнка — экс-генеральный прокурор;
  • Дмитрий Табачник — экс-министр образования;
  • Наталья Поклонская — экс-старший прокурор Генпрокуратуры Украины.

Дополняется …

Фото: УНИАН

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