Янукович, Табачник и Поклонская: СНБО ввел новые санкции

Совет национальной безопасности и обороны ввел новые санкции против ряда экс-чиновников, в частности Виктора Януковича и Николая Азарова.
Также под санкции СНБО попали такие экс-чиновники:
- Павел Лебедев — экс-министр обороны;
- Виктор Пошнка — экс-генеральный прокурор;
- Дмитрий Табачник — экс-министр образования;
- Наталья Поклонская — экс-старший прокурор Генпрокуратуры Украины.
Дополняется …
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