Янукович, Табачник і Поклонська: РНБО запровадила нові санкції

Рада національної безпеки та оборони ввела нові санкції проти низки екс-високопосадовців, зокрема проти колишнього президента Віктора Януковича та прем’єр-міністра Миколи Азарова.

Також під санції РНБО потрапили такі екс-посадовці:

Павло Лебедєв – екс-міністр оборони;

Віктор Пошнка – екс-генеральний прокурор;

Дмитро Табачник – екс-міністр освіти;

Наталя Поклонська – екс-старший прокурор Генпрокуратури України.

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