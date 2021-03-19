PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Янукович, Табачник і Поклонська: РНБО запровадила нові санкції

Рада національної безпеки та оборони ввела нові санкції проти низки екс-високопосадовців, зокрема проти колишнього президента Віктора Януковича та прем’єр-міністра Миколи Азарова.

Янукович і Азаров

Також під санції РНБО потрапили такі екс-посадовці:

  • Павло Лебедєв – екс-міністр оборони;
  • Віктор Пошнка – екс-генеральний прокурор;
  • Дмитро Табачник – екс-міністр освіти;
  • Наталя Поклонська – екс-старший прокурор Генпрокуратури України.

Доповнюється…

 

 

Фото: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка