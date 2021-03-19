Первый шаг к аннексии Крыма и агрессии России против Украины, черная страница в истории страны, государственная измена – как Харьковские соглашения уже только не называли.

Спустя 11 лет после подписания о соглашениях неожиданно вспомнили в СНБО и поручили СБУ проверить, не тянут ли они на уголовное дело.

Но почему стряхнуть пыль с событий далекого 2010-го решили именно сейчас?

Окутанные дымом

Подписанные Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым соглашения в Харькове предусматривали продолжение пребывания российского Черноморского флота в Крыму до 2042 года в обмен на снижение цены на российский газ для Украины.

Тогдашние власти называли соглашение экономически выгодным и жизненно необходимым. Но вскоре оценки кардинально изменились.

В конце января 2021 года Государственное бюро расследований сообщило Януковичу о подозрении в государственной измене за подписание Харьковских соглашений.

Беглого президента подозревают в том, что он искусственно создал предпосылки к увеличению численности войск России на суверенной территории Украины, под предлогом получения скидки на природный газ.

Следователи пришли к выводу, что на самом деле никакого снижения цены на российский газ соглашения не предусматривали.

Но теперь в СНБО решили пойти еще дальше и проверить на факт госизмены не только Януковича, но и тех, кто готовил Харьковские соглашения и голосовал за их ратификацию в Раде – а это минимум 236 нардепов и среди них, как говорит секретарь СНБО Алексей Данилов, много интересных персонажей, которые остаются в украинской политике.

И что, всех этих людей теперь ждут на допросах? К тому же и сама ратификация проходила, мягко говоря, необычно.

В зале Рады тогдашняя оппозиция бросала дымовые шашки, спикера Владимира Литвина и вовсе закидали яйцами, но он под аккомпанемент жестких потасовок таки провел голосование.

Голосование, которое, по мнению секретаря СНБО Данилова, стало одной из причин аннексии Крыма Россией и повлияло на начало войны на Донбассе в 2014 году.

Перспективы дела

СБУ уже начала расследование и даже провела первые обыски в рамках дела о госизмене. Причем обыски прошли одновременно в Верховной Раде, Кабмине, МИДе и СНБО. Такого масштаба давно не было.

Во время обысков изъяты документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до принятия Харьковских соглашений осознавало их последствия, – сообщили в СБУ.

В числе последствий в службе называют наращивание личного состава военных формирований и специальных служб РФ, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма и нанесении экономического ущерба Украине.

Но что последует за обысками – большой вопрос. Ведь привлечь к ответственности депутатов за голосование – невозможно, их защищает статья 80 Конституции, согласно которой народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Однако вполне реальная ответственность может наступить, если доказать нарушения регламента при проведении голосования.

— Привлеките к ответственности людей, которые Харьковские соглашения разрабатывали и допустили нарушение регламента, кстати, человек, который допустил нарушения — он в Украине, — отмечает политолог Игорь Рейтерович.

Речь о тогдашнем спикере Владимире Литвине, который, аккурат когда разразился скандал с расследованием по Харьковским соглашениям, баллотировался в ректоры КНУ имени Шевченко, и проиграл выборы.

Сам Литвин считает, что история с уголовным делом возникла, чтобы сбить его на выборах и ничего незаконного в своих действиях не видит. Ну да, всегда же спикер прячется под зонтиками охранников от летящих в него яиц и все равно проводит заседание.

Хотя не только реальное привлечение кого-то к ответственности может быть причиной возвращения в публичную плоскость истории с Харьковскими соглашениями, уверены эксперты.

— Выбрали эту тему, потому что она, с одной стороны, действительно привлекает внимание, позволяет отвести фокус от тех проблем, которые есть в стране, с другой стороны — реальных шагов или реальных последствий от этой темы я не жду, — говорит Рейтерович.

Наиболее популярно мнение, что кейс с Харьковскими соглашениями призван перебить расследование Bellingcat о срыве украинской спецоперации по задержанию российских наемников ЧВК Вагнер, которое так ждут в Украине, и которое обещает быть не самым приятным для власти.

— Это 100% попытка отвлечь внимание и создать дополнительную информационную точку, на которую граждане будут обращать внимание, готовясь к взрыву, который точно будет после выхода фильма Bellingcat, — уверен Рейтерович.

Бумеранг

Но не Вагнером единым. Расследование по Харьковским соглашениям удачно для власти бьет по обеим флангам нынешней оппозиции. ОПЗЖ, как наследник Партии регионов, тут связывается с торговлей национальными интересами, а Европейской солидарности ставится укор, что при власти Петра Порошенко с этой госизменой ничего не сделали. Тем более в соцсетях быстро нашли видео тех годов, в котором Петр Алексеевич называет соглашения “искусством возможного” и отмечает их экономическую выгоду.

То есть делом Харьковских соглашений Банковая убивает сразу двух зайцев – и заигрывает с патриотическим электоратом, и компрометирует старые лица времен Януковича, осевшие в Оппозиционной платформе.

— 236 депутатов, которые голосовали за Харьковские соглашения в апреле 2010 года, вряд ли могут быть привлечены к юридической ответственности за участие в голосовании. Однако их список будет использован в политических целях, и может стать основанием для новой люстрации или отказа в допуске к государственным должностям, — предполагает политолог Игорь Попов.

Вот только важно в таких играх не выйти на самих себя.

— Если вы действительно занимаетесь этим делом, тогда одним из первых, кто должен прийти на допрос, должен быть Руслан Демченко, который сейчас работает в том же СНБО, он прекрасно знал эту ситуацию, и именно его называют одним из инициаторов и разработчиков этих Харьковских соглашений, — напоминает Рейтерович.

Действующий замсекретаря СНБО Демченко действительно в 2010 году на должности заместителя министра иностранных дел курировал российское направление, и так успешно, что к концу года вырос до статуса первого заместителя.

Но на Банковой сейчас активно опровергают участие Демченко в подготовке Харьковских соглашений.

К тому же в уголовных делах за спорные международные договора в Украине можно очень далеко зайти, открыв настоящий ящик Пандоры.

— Мы можем вообще вернуться к первому соглашению о базировании Черноморского флота РФ, мы можем вспомнить Беловежскую пущу, Будапештский договор, пересматривать все, — отмечает Рейтерович.

Например, уже есть предложения проверить на госизмену подписание Минских соглашений.

Особенно в контексте публикации последних записей разговоров между Виктором Медведчуком и Владиславом Сурковым.

Не застрахована от подобных разбирательств и нынешняя власть. Ведь пересмотреть и изучить на предмет состава уголовного преступления действия предшественников – это уже украинская политическая традиция.

Традиция, которая бьет бумерангом по каждой власти, но все равно не заставляет от себя отказаться.