Крым — это Украина, санкции против РФ должны действовать и в дальнейшем — президент Литвы

Литва выступает за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в очередной раз заявляет, что Крым — это Украина.

Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

— Крым — это Украина. Мы приветствуем ицициативу Киева по созданию международной Крымской платформы. Также мы призываем Россию выполнить требования Минских соглашений. Санкции против РФ должны действовать до тех пор, пока она не оставит незаконно занятые территории Украины. Мы не сомневаемся, что сильной Украине место в Европе, — заявил он.

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Также Гитанас Науседа добавил, что Литва всегда поддерживала Украину на пути в Европейский Союз и НАТО. Он отметил, что Украину ждут тяжелые испытания, но литовцы готовы поделиться своим опытом.

Президент Литвы Гитанас Науседа находится в Украине с рабочим визитом. Накануне он уже встречался с президентом Украины Володомир Зеленским. Стороны обсудили отношения между странами и партнерство.

19 марта во время своего выступления в Верховной Раде Гитанас Науседа заговорил на украинском, что вызвало восторг у депутатов, которые поддержали его речь громкими аплодисментами.