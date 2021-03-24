Кабмин выделил более 1, 3 млрд грн на поддержку безопасности энергоблоков ЧАЭС

Кабинет министров решил выделить почти 1,4 млрд гривен на поддержку безопасности энергоблоков Чернобыльской атомной электростанции.

Соответствующее решение приняли на заседании 24 марта.

Правительство выделило 1 364 876 гривен на поддержку безопасного состояния энергоблоков и объекта Укрытие.

Также правительство определило меры по подготовке к снятию с эксплуатации ЧАЭС.

В декабре Владимир Зеленский подписал указ №556/2020 О неотложных мерах по обеспечению экологической безопасности и подготовке мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

26 апреля 2021 года в Украине будут отмечать 35 лет со дня трагедии на Чернобыльской атомной электростанции.