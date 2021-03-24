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Факти / Україна
Анастасія Дячкіна |

Кабмін виділив понад 1,3 млрд грн на підтримку безпеки енергоблоків ЧАЕС

Кабінет міністрів вирішив виділити майже 1,4 млрд гривень на підтримку безпеки енергоблоків Чорнобильської атомної електростанції.

ЧАЕС

Відповідне рішення ухвалили під час засідання 24 березня.

Уряд виділив 1 364 876 гривень на підтримку безпечного стану енергоблоків та об’єкта Укриття.

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Також уряд визначив заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації ЧАЕС.

У грудні Володимир Зеленський підписав указ №556/2020 Про невідкладні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки та підготовку заходів до 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

26 квітня 2021 року в Україні відзначатимуть 35 років зі дня трагедії на Чорнобильській атомній електростанції.

Фото: Pixabay

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