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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Анастасія Дячкіна |

Тарифы на электроэнергию для населения в апреле останутся без изменений — Шмыгаль

Цена на электроэнергию для населения в апреле останется без изменений.

електроенергія

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Цена на электроэнергию составит 1,68 гривен.

— Сегодня мы принимаем решение, что цена на электроэнергию для населения остается без изменений, то есть 1,68 гривен кВт, — сказал Шмыгаль.

Государственная компания Энергоатом продолжит поставлять электроэнергию для людей по льготной цене.

Фото: Depositphotos

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