Ціна на електроенергію для населення у квітні залишиться без змін.
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Ціна на електроенергію становитиме 1,68 гривень.
– Сьогодні ми ухвалюємо рішення, що ціна на електроенергію для населення залишається без змін, тобто 1,68 гривень кВт, – сказав Шмигаль.
Державна компанія Енергоатом продовжить постачати електроенергію для людей за пільговою ціною.
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