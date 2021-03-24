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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Анастасія Дячкіна |

Тарифи на електроенергію для населення у квітні залишаться без змін – Шмигаль

Ціна на електроенергію для населення у квітні залишиться без змін.

електроенергія

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Ціна на електроенергію становитиме 1,68 гривень.

– Сьогодні ми ухвалюємо рішення, що ціна на електроенергію для населення залишається без змін, тобто 1,68 гривень кВт, – сказав Шмигаль.

Державна компанія Енергоатом продовжить постачати електроенергію для людей за пільговою ціною.

Фото: Depositphotos

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