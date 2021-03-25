Не заплатил почти 100 млн налогов: народный депутат получил сообщение о подозрении

Действующий народный депутат Украины получил сообщение о подозрении из-за уклонения от уплаты налогов почти на 100 млн гривен.

Об этом на своей странице в Facebook написала генпрокурор Ирина Венедиктова. Имя депутата не разглашается.

Она отметила, что фигурант дела занимался бизнесом, связанным с недвижимостью, без создания юридического лица.

Следствие установило, что строительство многоквартирных домов в Петропавловской и Софиевской Борщаговке под Киевом подозреваемый начал еще в 2012 году.

Поскольку он не зарегистрировал в качестве субъекта хозяйственной деятельности в форме ФЛП или юридического лица, это привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

— Доходы от реализации квартир и нежилых помещений подозреваемый декларировал как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%, — говорится в сообщении.

Все важные моменты по недвижимости подозреваемый совершал с помощью доверенного лица.

По предварительным данным экспертизы, общая сумма доходов депутата составила более 97 млн ​​грн.

Источник: Ирина Венедиктова