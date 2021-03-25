Не заплатив майже 100 млн податків: народний депутат отримав повідомлення про підозру

Діючий народний депутат України отримав повідомлення про підозру через ухилення від сплати податків на майже 100 млн гривень.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала генпрокурор Ірина Венедіктова. Ім’я депутата не розголошується.

Вона зазначила, що фігурант справи займався бізнесом, пов’язаним із нерухомістю, без створення юридичної особи.

Слідство встановило, що будівництво багатоквартирних будинків у Петропавлівській та Софіївській Борщагівці під Києвом підозрюваний розпочав ще у 2012 році.

Оскільки він не здійснив реєстрації в якості суб’єкта господарської діяльності у формі ФОП чи юридичної особи, це призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

– Доходи від реалізації квартир та нежитлових приміщень підозрюваний декларував, як доходи фізичної особи від продажу власного майна, а не від підприємницької діяльності, із застосуванням ставки податку в розмірі 5% замість 18%, – йдеться у повідомленні.

Усі важливі моменти щодо нерухомості підозрюваний здійснював за допомогою довіреної особи.

За попередніми даними експертизи, загальна сума прибутків депутата становила понад 97 млн грн.

Джерело: Ірина Венедіктова