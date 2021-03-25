В Украину прибыли первые 215 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac от фармацевтической компании Sinovac. Самолет с препаратами приземлился в аэропорту Борисполь.

Из Китая вакцину в Украину переправляли через Турцию. С аэродрома несколько ампул препарата отправят на лабораторную экспертизу.

Если результаты анализа будут положительными, вакциной CoronaVac начнут прививать украинцев.

Через частную компанию Украина планирует закупить у Китая почти 2 млн доз препарата. Следующая партия ожидается в апреле.

Препарат уже расфасован в шприц, который рассчитан только на одного человека. По предварительным данным, одна доза вакцины стоила 504 грн.

Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля. На первом этапе прививки сделали медицинским работникам и военным.

Второй этап начался 22 марта — он предусматривает вакцинацию семейных врачей, социальных работников и людей старше 80 лет. Сейчас в Украине используется вакцина Covishield/AstraZeneca, которую изготовили в Индии.

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