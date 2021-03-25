PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Людмила Богданова |

В Украину прибыла первая партия китайской вакцины CoronaVac

В Украину прибыли первые 215 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac от фармацевтической компании Sinovac. Самолет с препаратами приземлился в аэропорту Борисполь.

В Украину прибыла первая партия китайской вакцины CoronaVac

Из Китая вакцину в Украину переправляли через Турцию. С аэродрома несколько ампул препарата отправят на лабораторную экспертизу.

Если результаты анализа будут положительными, вакциной CoronaVac начнут прививать украинцев.

Читайте
Вакцина от коронавируса CoronaVac: что известно о препарате

Через частную компанию Украина планирует закупить у Китая почти 2 млн доз препарата. Следующая партия ожидается в апреле.

Препарат уже расфасован в шприц, который рассчитан только на одного человека. По предварительным данным, одна доза вакцины стоила 504 грн.

Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля. На первом этапе прививки сделали медицинским работникам и военным.

Второй этап начался 22 марта — он предусматривает вакцинацию семейных врачей, социальных работников и людей старше 80 лет. Сейчас в Украине используется вакцина Covishield/AstraZeneca, которую изготовили в Индии.

Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка