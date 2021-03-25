В Україну прибули перші 215 тис. доз китайської вакцини CoronaVac від фармацевтичної компанії Sinovac. Літак з препаратами приземлився в аеропорту Бориспіль.

З Китаю вакцину до України переправляли через Туреччину. З летовища кілька ампул препарату відправлять на лабораторну експертизу.

Якщо результати аналізу будуть позитивними, вакциною CoronaVac розпочнуть прищеплювати українців.

Через приватну компанію Україна планує закупити у Китаю майже 2 млн доз препарату. Наступна партія очікується у квітні.

Препарат уже розфасований у шприц, який розрахований лише на одну людину. За попередніми даними, одна доза вакцини коштувала 504 грн.

Вакцинація в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого. На першому етапі щеплення зробили медичним працівникам і військовим.

Другий етап розпочався 22 березня – він передбачає вакцинацію сімейних лікарів, соціальних робітників та людей старше 80 років. Наразі в Україні використовується вакцина Covishield/AstraZeneca, яку виготовили в Індії.

Детальніше, як проходить вакцинація в Україні, читайте на Фактах ICTV.