Антимонопольный комитет Украины проанализировал розничные цены на топливо в сетях АЗС и пришел к выводу, что они завышены.

Поэтому на заседании 25 марта Комитет предоставил крупным розничным сетям обязательные к рассмотрению рекомендации и установить цены на СУГ, высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который бы отвечал объективной ситуации на рынке.

Среди них такие бренды: WOG, OKKO, Ukrnafta, AMIK, Shell, Socar, UPG, БРСМ, Avantage-7 и Glusco.

По итогам анализа АМКУ установил, что в январе — марте 2021 года курс доллара США к гривне снизился на 2,8%, а средние цены крупного опта на бензин А-95 выросли на 12,5%, на дизтопливо — на 9,4 %.

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В то же время средние розничные цены на бензин А-95 выросли на 12,5%, на дизель — на 12,93% и на автогаз — на 21,15%.

Кроме того, с 12 марта европейские котировки на дизельное топливо и высокооктановые бензины начали снижаться, а розничные цены на АЗС продолжали расти.

Цены на топливо в Украине

Динамика средних цен на бензин с ноября 2020-го по март 2021-го неутешительная. Бензин 95-А подорожал на 4 грн — до более чем 28 грн за литр, дизель — также до 28 грн. Стремительно взлетела и стоимость автогаза — почти на 3 грн.

Именно поэтому правительство обратилось в Антимонопольный комитет, чтобы он проверил вероятность картельного сговора сетей АЗС.

Источник: АМКУ