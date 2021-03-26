Антимонопольний комітет України проаналізував роздрібні ціни на пальне в мережах АЗС і дійшов висновку, що вони завищені.

Тому на засіданні 25 березня Комітет надав великим роздрібним мережам обов’язкові до розгляду рекомендації і встановити ціни на ЗВГ, високооктанові бензини і дизельне пальне на рівні, який би відповідав об’єктивній ситуації на ринку.

Серед них такі бренди: WOG, OKKO, Ukrnafta, AMIK, Shell, Socar, UPG, БРСМ, Avantage-7 і Glusco.

За підсумками аналізу АМКУ встановив, що у січні – березні 2021 року курс долара США до гривні знизився на 2,8%, а середні ціни великого опту на бензин А-95 зросли на 12,5%, на дизпальне – на 9,4%.

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Водночас середні роздрібні ціни на бензин А-95 зросли на 12,5%, на дизель – на 12,93% і на автогаз – на 21,15%.

Окрім того, з 12 березня європейські котирування на дизельне паливо та високооктанові бензини почали знижуватися, а роздрібні ціни на АЗС продовжували зростати.

Ціни на пальне в Україні

Динаміка середніх цін на пальне з листопада 2020-го по березень 2021-го невтішна. Бензин 95-А здорожчав на 4 грн – до понад 28 грн за літр, дизель – також до 28 грн. Стрімко злетіла й вартість автогазу – майже на 3 грн.

Саме тому уряд звернувся до Антимонопольного комітету, щоб той перевірив ймовірність картельної змови мереж АЗС.

Джерело: АМКУ