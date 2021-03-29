Приватбанк может отказаться от услуг Apple Pay и Google Pay

Приватбанк может отключить услуги Apple Pay и Google Pay. На такой шаг украинские банки могут пойти, если Рада примет закон о снижении комиссии за эквайринг — суммы, которую бизнес платит банкам за то, что их клиенты рассчитываются карточками.

В Приватбанке объяснили, что оплату Apple Pay и Google Pay могут отключить, потому что в случае принятия закона, тарифы станут выше и банкам придется платить комиссии.

Еще одним негативным аспектом законопроекта в Приватбанке называют рост стоимости затрат потребителя за обслуживание карточек, поскольку банки будут вынуждены повысить стоимость своих услуг.

Що означатиме для покупців законодавче регулювання комісії еквайрингу? pic.twitter.com/XYVL2am7q3 — PrivatBank (@privatbankua) March 29, 2021

В то же время в Нацбанке также критикуют законопроект и убеждены, что размер комиссии должен регулироваться рыночными методами, а не на законодательном уровне, как это сейчас предлагают сделать.

Что такое комиссия за эквайринг

Эквайринг — это сумма, которую рестораны, магазины и другой бизнес платит банкам за возможность для клиентов расплачиваться картой. Размер такой комиссии составляет до 3%.

Сейчас размер этой платы предлагают снизить на законодательном уровне. Но это решение поддерживают только представители бизнеса, банки его критикуют.

Нацбанк также призвал парламент и другие государственные органы воздержаться от идеи законодательно ограничивать предельный размер комиссии и дать возможность финрынку самостоятельно решать вопрос стоимости услуг.