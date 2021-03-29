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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

Приватбанк може відмовитися від послуг Apple Pay и Google Pay

Приватбанк може відключити послуги Apple Pay і Google Pay. На такий крок українські банки можуть піти, якщо Рада ухвалить закон про зниження комісії за еквайринг – суми, яку бізнес платить банкам за те, що їхні клієнти розраховуються картками.

оплата картою

У Приватбанку пояснили, що оплату Apple Pay і Google Pay можуть відключити, бо у разі ухвалення закону, тарифи стануть вищими і банкам доведеться сплачувати комісії.

Ще одним негативним аспектом законопроекту у Приватбанку називають зростання вартості витрат споживача за обслуговування карток, оскільки банки будуть змушені підвищити вартість своїх послуг.

Водночас у Нацбанку також критикують законопроект і переконані, що розмір комісії повинен регулюватися ринковими методами, а не на законодавчому рівні, як це зараз пропонують зробити.

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Що таке комісія за еквайринг

Еквайринг – це сума, яку ресторани, магазини та інший бізнес платить банкам за можливість для клієнтів розраховуватися картою. Розмір такої комісії становить до 3%.

Зараз розмір цієї плати пропонують знизити на законодавчому рівні. Але це рішення підтримують тільки представники бізнесу, банки його критикують.

Нацбанк також закликав парламент та інші державні органи утриматися від ідеї законодавчо обмежувати граничний розмір комісії і дати можливість фінринку самостійно вирішувати питання вартості послуг.

Фото: Pexels

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