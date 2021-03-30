Конкурс Наша громада начинает поиск проектов развития территориальных общин

Телеканалы ICTV и СТБ совместно с Украинским кризисным медиа-центром в рамках программы USAID Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность (DOBRE) запускают конкурс местных проектов Наша громада.

Его главная цель — поддержать активные и действенные общины, рассказать на национальном уровне о местных достижениях и изменениях в селах и малых городах, показать успешные инициативы и финансово поддержать выбранную общину в реализации проекта.

Участниками конкурса станут деятельные общины, стремящиеся развивать на местах образование, медицину, коммунальную сферу, предпринимательство, культуру, туризм. Поэтому к участию в конкурсе приглашаются активные украинские общины с населением до 70 тыс.

На начальном этапе участники должны представить свои идеи экспертному жюри и интернет-аудитории. Общины, которые получат наибольшую поддержку по результатам голосований, войдут в финал, где смогут подробнее проработать и защитить свою идею.

— Программа USAID DOBRE ставит целью помочь территориальным общинам отвечать на вызовы и пользоваться возможностями децентрализации. Общины, принявшие участие в конкурсе, не только получат шанс выиграть денежный приз, но и продемонстрируют свои идеи и инициативы всей Украине. И их смогут применить другие общины, — говорит руководитель программы USAID Брайан Кемпл.

Община, которая победит в конкурсе, получит не только социальный капитал и медийность, но и денежный приз в размере 500 тыс. грн на реализацию проекта.

Перед финальным голосованием экспертного жюри, которое состоится в сентябре, телеканалы ICTV и СТБ в эфире Фактов и Викон покажут своим зрителям проекты 26 финалистов. В сюжетах участники смогут рассказать о своей общине и проекте, а также — почему именно их идея должна победить.

— Кроме поддержки успешных общин и их эффективности, для меня ценность этого проекта еще и в возможности разбудить активных, деятельных, неравнодушных и сознательных украинцев. Хочется, чтобы наши люди наконец-то поняли — все в наших руках, если побороть инертность, пассивность и надежды на кого-то. Нам нужно научиться договариваться, прислушиваться и слушать, даже имея разногласия. Нам надо ради чего-то важного и ценностного в конце концов объединяться. Именно это могут и должны демонстрировать продвинутые общины и показывать пример всей стране. Ради этого мы затеваем такой проект, — говорит главный редактор информационной службы телеканала ICTV Елена Фроляк.

30 сентября во время онлайн-трансляции церемонии награждения члены жюри объявят победителя конкурса. Детальнее об условиях участия в конкурсе можно узнать на сайте otg.fakty.com.ua.

Регистрация участников началась 29 марта и продлится до 30 апреля 2021 года. Подать заявку можно на сайте otg.fakty.com.ua.