Конкурс Наша громада починає пошук проектів розвитку територіальних громад

Телеканали ICTV та СТБ спільно з Українським кризовим медіа-центром у межах програми USAID Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE) запускають конкурс місцевих проектів Наша громада.

Його головна мета – підтримати активні та дієві громади, розповісти на національному рівні про місцеві досягнення і зміни у селах та малих містах, показати успішні ініціативи та фінансово підтримати обрану громаду в реалізації проекту.

Учасниками конкурсу стануть дієві громади, які прагнуть розвивати на місцях освіту, медицину, комунальну сферу, підприємництво, культуру, туризм. Тому до участі в конкурсі запрошуються активні українські громади з населенням до 70 тис.

На початковому етапі учасники повинні представити свої ідеї експертному журі та інтернет-аудиторії. Громади, які отримають найбільшу підтримку за результатами голосувань, увійдуть до фіналу, де зможуть детальніше опрацювати та захистити свою ідею.

– Програма USAID DOBRE має на меті допомогти територіальним громадам відповідати на виклики та користуватися можливостями децентралізації. Громади, які візьмуть участь у конкурсі, не лише матимуть шанс виграти грошовий приз, а й продемонструють свої ідеї та ініціативи всій Україні. І їх зможуть застосувати інші громади, – говорить керівник програми USAID Браян Кемпл.

Громада, яка переможе у конкурсі, отримає не лише соціальний капітал та медійність, а й грошовий приз у розмірі 500 тис. грн на реалізацію проекту.

Перед фінальним голосуванням експертного журі, яке відбудеться у вересні, телеканали ICTV та СТБ в ефірі Фактів та Вікон покажуть своїм глядачам проекти 26 фіналістів. У сюжетах учасники зможуть розказати про свою громаду та проект, а також – чому саме їхня ідея має перемогти.

– Окрім підтримки успішних громад та їхньої ефективності, для мене цінність цього проекту ще і в можливості розбудити активних, дієвих, небайдужих та свідомих українців. Хочеться, щоб наші люди нарешті зрозуміли – все в наших руках, якщо побороти інертність, пасивність і сподівання на когось. Нам слід навчитись домовлятись, прислухатись і слухати, навіть маючи розбіжності. Нам треба заради чогось важливого та ціннісного нарешті об’єднуватись. Саме це можуть і повинні демонструвати сучасні громади і показувати приклад усій країні. Заради цього ми розпочинаємо такий проект, – говорить головний редактор інформаційної служби телеканалу ICTV Олена Фроляк.

30 вересня під час онлайн-трансляції церемонії нагородження члени журі оголосять переможця конкурсу. Детальні умови участі в конкурсі можна дізнатись на сайті otg.fakty.com.ua.

Реєстрація учасників розпочалася 29 березня і триватиме до 30 квітня 2021 року. Подати заявку можна на сайті otg.fakty.com.ua.