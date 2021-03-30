30 марта Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект (№3553) о выполнении украинскими гражданами своего воинского долга. В частности, парламентарии ужесточили ответственность за уклонение от призыва, воинского учета и учебных сборов.

Факты ICTV разобрали текст законопроекта.

Кого и когда могут призывать

Согласно нововведениям, вводится новый вид службы в армии — военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Теперь президент Украины сможет для оперативного доукомплектования ВСУ призывать на такую ​​службу людей с оперативного резерва. В то же время объявлять всеобщую мобилизацию не нужно. Сроки и порядок такого призыва будет определять глава страны.

Стоит помнить, что такой призыв возможен только во время особого периода, но он продолжается в Украине с марта 2014 года.

За резервистами будет сохраняться место работы и средняя зарплата. Предусмотрены гарантии образования и медицинского обеспечения.

Наказание за уклонение от службы

За нарушение правил воинского учета предусмотрены штрафы от 510 до 850 грн, за повторное (в течение года) и во время особого периода — до 1 700 грн.

Нарушение мобилизационной подготовки также наказывается штрафом:

для граждан — 1 700-3 400 грн;

для должностных лиц — 3 400-5 100 грн.

В случае повторного нарушения штраф для граждан увеличивается до 5 100 грн, для должностных лиц — до 8 500 грн.

В то же время уклонение от службы по призыву резервистов будет караться лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

Уклонение от учебных (специальных) сборов будет наказываться штрафом от 8 500 до 11 900 грн или исправительными работами на срок до двух лет.

Будут ли отправлять на фронт

Теоретически нововведение означает, что резервистов могут отправить на фронт, если будет такая необходимость, или же они будут выполнять задачи в тылу вместо кадровых бойцов, которые будут на передовой, пояснил в СМИ глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования.

Законопроект о резервистах

30 марта ВРУ во втором чтении приняла законопроект №3553.

Его поддержали 256 народных депутатов.

Подробнее о нововведениях в сфере несения военной службы в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Верховная Рада, Новинарня