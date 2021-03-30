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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Призыв резервистов: какие изменения ввели и что грозит за отказ от службы

30 марта Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект (№3553) о выполнении украинскими гражданами своего воинского долга. В частности, парламентарии ужесточили ответственность за уклонение от призыва, воинского учета и учебных сборов.

військові

Факты ICTV разобрали текст законопроекта.

Кого и когда могут призывать

Согласно нововведениям, вводится новый вид службы в армии — военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Теперь президент Украины сможет для оперативного доукомплектования ВСУ призывать на такую ​​службу людей с оперативного резерва. В то же время объявлять всеобщую мобилизацию не нужно. Сроки и порядок такого призыва будет определять глава страны.

Стоит помнить, что такой призыв возможен только во время особого периода, но он продолжается в Украине с марта 2014 года.

За резервистами будет сохраняться место работы и средняя зарплата. Предусмотрены гарантии образования и медицинского обеспечения.

Наказание за уклонение от службы

За нарушение правил воинского учета предусмотрены штрафы от 510 до 850 грн, за повторное (в течение года) и во время особого периода — до 1 700 грн.

Нарушение мобилизационной подготовки также наказывается штрафом:

  • для граждан — 1 700-3 400 грн;
  • для должностных лиц — 3 400-5 100 грн.

В случае повторного нарушения штраф для граждан увеличивается до 5 100 грн, для должностных лиц — до 8 500 грн.

В то же время уклонение от службы по призыву резервистов будет караться лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

Уклонение от учебных (специальных) сборов будет наказываться штрафом от 8 500 до 11 900 грн или исправительными работами на срок до двух лет.

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Будут ли отправлять на фронт

Теоретически нововведение означает, что резервистов могут отправить на фронт, если будет такая необходимость, или же они будут выполнять задачи в тылу вместо кадровых бойцов, которые будут на передовой, пояснил в СМИ глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования.

Законопроект о резервистах

30 марта ВРУ во втором чтении приняла законопроект №3553.

Его поддержали 256 народных депутатов.

Подробнее о нововведениях в сфере несения военной службы в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Верховная Рада, Новинарня

Фото: Dreamstime

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