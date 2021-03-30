30 березня Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроект (№3553) щодо виконання українськими громадянами свого військового обов’язку. Зокрема, парламентарі посилили відповідальність за ухилення від призову, військового обліку та навчальних зборів.

Факти ICTV розібрали текст законопроекту.

Кого та коли можуть призивати

Згідно з нововведеннями, запроваджується новий вид служби в армії – військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період.

Тепер президент України зможе для оперативного доукомплектування ЗСУ призивати на таку службу людей з оперативного резерву. Водночас оголошувати загальну мобілізацію не треба. Строки та порядок такого призову визначатиме очільник країни.

Варто пам’ятати, що такий призов можливий лише під час особливого періоду, але він триває в Україні з березня 2014 року.

За резервістами зберігатиметься місце роботи і середня зарплата. Передбачені гарантії щодо освіти та медичного забезпечення.

Покарання за ухилення від служби

За порушення правил військового обліку передбачено штрафи від 510 до 850 грн, за повторне (протягом року) та під час особливого періоду – до 1 700 грн.

Порушення мобілізаційної підготовки також карається штрафом:

для громадян – 1 700-3 400 грн;

для посадовців – 3 400-5 100 грн.

У разі повторного порушення штраф для громадян збільшується до 5 100 грн, для посадових осіб – до 8 500 грн.

Водночас ухилення від служби за призовом резервістів каратиметься позбавленням волі строком від трьох до п’яти років.

Ухилення від навчальних (спеціальних) зборів каратиметься штрафом від 8 500 до 11 900 грн або виправними роботами на строк до двох років.

Чи відправлятимуть на фронт

Теоретично нововведення означають, що резервістів можуть відправити на фронт, якщо буде така потреба, або ж вони будуть виконувати завдання у тилу замість тих кадрових бійців, які будуть на передовій, пояснив у ЗМІ очільник Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

Закон набуває чинності з наступного дня після його опублікування.

Законопроект про резервістів

30 березня ВРУ у другому читанні ухвалила законопроект №3553.

Його підтримали 256 народних депутатів.

Детальніше про нововведення у сфері несення військової служби в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Верховна Рада, Новинарня