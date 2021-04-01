Призыв 2021 в Украине: что нужно знать

Призыв в 2021 году принципиально отличается тем, что на военной службе могут служить парни с 18-летнего возраста, но от них нужно получить письменное согласие.

Те, кто хочет служить сразу после наступления совершеннолетия, должны написать письменное заявление, тогда их будут брать на срочную службу. Остальное остается неизменным — в первую очередь будут призывать тех, кому уже исполнилось 20 лет.

Стоит помнить, что за уклонение от военной службы призывникам грозит уголовная ответственность. За такие действия предусмотрено лишение свободы сроком на три года. Однако за уклонение от службы во время мобилизации срок наказания увеличивается до пяти лет.