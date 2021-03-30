Рада ужесточила ответственность за уклонение от призыва и отменила военные комиссариаты

Верховная Рада 256 голосами во втором чтении приняла законопроект (№3553) относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения военного учета, которым в частности усиливается уголовная и административная ответственность за уклонение от призыва, воинского учета и учебных сборов.

Документ предусматривает также создание вместо военных комиссариатов современных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Кроме того, внедряет новый вид военной службы — службу по призыву резервистов в особый период (на срок не более 6 месяцев).

А также позволяет в течение суток призвать на службу резервистов в особый период без объявления мобилизации.

За нарушение правил воинского учета предусмотрены штрафы от 510 до 850 грн, за повторное — до 1 700 грн.

Нарушение мобилизационной подготовки также карается штрафом: для граждан 1 700-3 400 грн, для должностных лиц — 3 400-5 100 грн.

В случае повторного нарушения для должностных лиц штраф увеличивается до 8 500 грн, для граждан — до 5 100 грн.

Весенний призыв 2021 в Украине

Правительство утвердило численность граждан, подлежащих весеннему срочному призыву 2021.

В апреле-июне в войска отправят 14 246 юношей. Больше всего новобранцев наберут в Днепропетровской области – 1 340 человек.

На военную службу призывают, как и в прошлом году, мужчин, которым уже исполнилось 20 лет, но в армию можно пойти и сразу после совершеннолетия.