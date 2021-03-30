Рада посилила відповідальність за ухилення від призову і скасувала військові комісаріати

Верховна Рада 256 голосами у другому читанні ухвалила законопроект (№3553) щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку, який зокрема посилює кримінальну та адміністративну відповідальність за ухилення від призову, військового обліку та навчальних зборів.

Документ передбачає також створення замість військових комісаріатів сучасних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Окрім того, впроваджує новий вид військової служби – службу за призовом резервістів в особливий період (на строк не більше 6 місяців).