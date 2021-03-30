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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Рада посилила відповідальність за ухилення від призову і скасувала військові комісаріати

Верховна Рада 256 голосами у другому читанні ухвалила законопроект (№3553) щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку, який зокрема посилює кримінальну та адміністративну відповідальність за ухилення від призову, військового обліку та навчальних зборів.

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Документ передбачає також створення замість військових комісаріатів сучасних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Окрім того, впроваджує новий вид військової служби – службу за призовом резервістів в особливий період (на строк не більше 6 місяців).

Фото: Dreamstime

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