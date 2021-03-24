Правительство утвердило численность граждан, подлежащих весеннему срочному призыву. В апреле-июне 2021 года в войска отправят 14 246 юношей. Больше всего новобранцев наберут в Днепропетровской области — 1 340 человек.

Из них в ВСУ наберут 6,5 тыс. призывников, 600 человек отправятся в Государственную специальную службу транспорта, 4 646 — в Нацгвардию и 2,5 тыс. в Госпогранслужбу.

Постановлением от 24 марта Кабмин также утвердил сумму средств, которые будут потрачены на проведение призыва.

На весенний призыв выделили 66 млн грн, то есть 4 633 грн 13 коп. на каждого призывника.

Призыв 2021

Первоначально на военную службу будут призывать, как и в прошлом году, мужчин, которым уже исполнилось 20 лет, но в армию можно пойти и сразу после совершеннолетия. Для этого призывник должен предоставить письменное заявление.

Отсрочку дадут тем, кто получает образование, и тем, кто не может выйти на службу по семейным обстоятельствам, продолжению профессиональной деятельности или состоянию здоровья.

Больше о призыве 2021 в Украине, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Кабинет министров